Названа причина смерти 27-летнего актера Дмитрия Брейкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде в возрасте 27 лет. Об этом в беседе с aif.ru сообщили его родственники.

Дмитрий Брейкин родился 1 августа 1998 года. Окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 2020 году присоединился к труппе Новгородского академического театра драмы имени Федора Достоевского, где служил до последнего времени.

По словам родственника актера Александра, Дмитрий находился в Таиланде, когда у него произошло желудочное кровотечение и остановка сердца. Спасти молодого человека не удалось.

Последний пост Дмитрия Брейкина в социальных сетях датирован 23 мая. В нем актер рассказал о начале съемок фильма «Ханна» о Великой Отечественной войне.

Смерть молодого артиста стала большой неожиданностью для его родных, друзей и коллег. В настоящее время родственники собирают документы для перевозки тела Дмитрия Брейкина в Россию.