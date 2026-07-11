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Новости России

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Москве — SHOT

Алексей Самохин
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Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Москве, сообщает утром 11 июля SHOT.

По данным источника, ЧП в многоэтажном доме на улице Криворожской в Нагорном районе столицы произошло около 03:30. Предварительно, в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже хранилась пиротехника, которая сдетонировала. После этого начался пожар, сильное задымление в подъезде.

Людей заблокировало на 4-м этажа здания. Пожарные спасли 11 человек, включая ребёнка. 

Двушка, в которой произошёл взрыв, выгорела полностью, там обнаружили одного погибшего. 

Официальная информация уточняется. 

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