Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Москве — SHOT

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Москве, сообщает утром 11 июля SHOT.

По данным источника, ЧП в многоэтажном доме на улице Криворожской в Нагорном районе столицы произошло около 03:30. Предварительно, в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже хранилась пиротехника, которая сдетонировала. После этого начался пожар, сильное задымление в подъезде.

Людей заблокировало на 4-м этажа здания. Пожарные спасли 11 человек, включая ребёнка.

Двушка, в которой произошёл взрыв, выгорела полностью, там обнаружили одного погибшего.

Официальная информация уточняется.