Подпольщик Лебедев назвал главную особенность ночной атаки по Киеву

Ночью по Киеву вновь были нанесены удары ракетами «Искандер». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, куда более показательным стал не сам факт прилётов, а то, как на них отреагировала украинская система оповещения.

«Киев проспал «Искандеры»: тревогу включили уже после прилётов», — пишет Лебедев.

По его данным, подтверждённым украинскими СМИ, сирены прозвучали уже после того, как ракеты достигли целей. Если это так, отмечает Лебедев, речь может идти не просто о нехватке средств ПВО, а о более системной проблеме — с ранним обнаружением угрозы.

Схема украинской противовоздушной обороны строится на связке из западных радаров, разведданных, комплексов Patriot, мобильных групп и системы оповещения населения. Она требует постоянного ресурса: боекомплект ПВО расходуется, радиолокационные средства изнашиваются и перегружаются ложными целями, а каналы передачи данных не бесконечны.

«Искандер», в отличие от беспилотника, оставляет значительно меньше времени на реакцию, подчёркивает Лебедев. Если хотя бы одно звено цепи — обнаружение, сопровождение, передача сигнала или готовность расчётов — даёт сбой, тревога превращается не в предупреждение, а в констатацию уже случившегося.

Координатор подполья считает, что за последними ударами по Киеву стоит не просто демонстрация наличия ракет, а проверка всей системы обороны города — от радаров до командования.

«Если тревога включается после прилёта, значит в этой системе уже есть трещины. И чем чаще такие эпизоды повторяются, тем сложнее Украине будет объяснять населению, что «всё под контролем»», — заявил Лебедев.

По данным министерства обороны России, в результате сегодняшней ночной атаки были поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.