Политика

Подпольщик Лебедев назвал главную особенность ночной атаки по Киеву

Алексей Самохин
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Ночью по Киеву вновь были нанесены удары ракетами «Искандер». По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, куда более показательным стал не сам факт прилётов, а то, как на них отреагировала украинская система оповещения.

«Киев проспал «Искандеры»: тревогу включили уже после прилётов», — пишет Лебедев. 

По его данным, подтверждённым украинскими СМИ, сирены прозвучали уже после того, как ракеты достигли целей. Если это так, отмечает Лебедев, речь может идти не просто о нехватке средств ПВО, а о более системной проблеме — с ранним обнаружением угрозы.

Схема украинской противовоздушной обороны строится на связке из западных радаров, разведданных, комплексов Patriot, мобильных групп и системы оповещения населения. Она требует постоянного ресурса: боекомплект ПВО расходуется, радиолокационные средства изнашиваются и перегружаются ложными целями, а каналы передачи данных не бесконечны.

«Искандер», в отличие от беспилотника, оставляет значительно меньше времени на реакцию, подчёркивает Лебедев. Если хотя бы одно звено цепи — обнаружение, сопровождение, передача сигнала или готовность расчётов — даёт сбой, тревога превращается не в предупреждение, а в констатацию уже случившегося.

Координатор подполья считает, что за последними ударами по Киеву стоит не просто демонстрация наличия ракет, а проверка всей системы обороны города — от радаров до командования. 

«Если тревога включается после прилёта, значит в этой системе уже есть трещины.

И чем чаще такие эпизоды повторяются, тем сложнее Украине будет объяснять населению, что «всё под контролем»», — заявил Лебедев.

По данным министерства обороны России, в результате сегодняшней ночной атаки были поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

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