Путин дал недвусмысленный сигнал, эксперты рассказали, чего теперь ждать

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал об инициативе телефонного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину, который состоялся в день 250-летия независимости США. По словам Ушакова, предложение провести разговор именно в эту дату исходило от американской стороны, тогда как предыдущий контакт 14 июня, в день 80-летия Трампа, инициировала Москва. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры, и это о многом говорит», – процитировал Ушакова источник.

Формулировка помощника президента прозвучала подчеркнуто сдержанно, однако сам факт, что символическую дату выбрали в Вашингтоне, а не в Кремле, наблюдатели расценивают как жест со стороны американского лидера. Контакты между Москвой и Вашингтоном в последние месяцы приобрели регулярный характер, при этом реального прорыва в урегулировании украинского конфликта пока не произошло.

Путин задал риторический вопрос

Гораздо более острая риторика прозвучала из уст Путина во время его визита на вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий обратил внимание на совместное заявление ряда лидеров стран Евросоюза от 7 июня 2026 года, в котором приветствовалось, по формулировке европейских политиков, «новаторское» применение Киевом беспилотных технологий.

«Я уже публично говорил об этом, сказал – это был, конечно, чисто риторический вопрос: значит ли это, что они имеют в виду и удары по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, по транспорту с гражданскими лицами и детьми, по студенческим общежитиям? Значит ли это всё их поощрение к ударам подобного рода?» – заявил Путин.

Ответ на собственный вопрос президент дал далеко не риторический. Он потребовал продолжить анализ вовлеченности каждого «подстрекателя» продолжения боевых действий на Украине, а также оценить участие каждой из стран в реальных военных операциях. «Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это нам может понадобиться», – добавил глава государства.

Формулировки Путина оставляют широкий простор для трактовок. Оборот «может понадобиться» указывает на то, что итоговые решения могут так и остаться на бумаге, а могут получить и практическое развитие. Президент явно избегал жестких обещаний, предпочитая говорить обтекаемо – так, чтобы сохранить пространство для маневра в дальнейшем.

Заявления Галузина и Пескова

Позицию Кремля в отношении соседних государств дополнил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он напомнил о наличии у российской стороны верифицированных данных, согласно которым Латвия и другие прибалтийские республики предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь прокомментировал распространяемые на Западе прогнозы о якобы готовящемся нападении России на Польшу. «Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», – заявил представитель Кремля, дав понять, что подобные предположения он относит к разряду беспочвенных спекуляций.

Судя по совокупности прозвучавших заявлений, наиболее напряженный узел противоречий сегодня сосредоточен не в диалоге Москвы и Вашингтона, а в отношениях России с европейскими странами. Риторика Путина о «возможных ответственных решениях» оставляет вопрос дальнейшего развития событий открытым, а окончательные выводы делать пока преждевременно.