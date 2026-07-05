Имя болгарской провидицы Ванги вновь оказалось в центре внимания. После публикации новых трактовок её предсказаний многие заговорили о том, что именно 2026 год может стать для России особым. В различных источниках утверждается, что ясновидящая говорила о двух больших победах нашей страны, завершении тяжёлого периода и начале новой эпохи.

Сеть рвёт от интернет-запросов по наследию Ванги. Люди ищут материалы на тему «предсказания Ванги», «что говорила Ванга о России», «когда закончится СВО по Ванге» и «пророчества Ванги на 2026 год». И всё потому что в непростое время так хочется найти опору в словах провидцы.

При этом важно понимать, что подлинность большинства пророчеств, приписываемых Ванге, документально не подтверждена. Значительная часть её слов известна лишь в пересказах родственников, знакомых и различных толкователей.

Новые расшифровки пророчеств Ванги

В 2026 году в эфире программы «Новые русские сенсации» были представлены новые интерпретации высказываний болгарской ведуньи. Авторы проекта утверждают, что она говорила о серьёзных испытаниях для тех государств, которые выступят против России.

В то же время самой России, согласно этим трактовкам, якобы было предсказано преодоление трудностей, укрепление позиций и период большого подъёма. Толкователи приводят слова, согласно которым Россия «воспарит над землёй», а её духовную силу признают даже те страны, которые прежде придерживались противоположной позиции.

Почему говорят о двух Победах России

Внимание людей привлекли воспоминания Сергея Косторного, которого называют кумом Ванги. По его словам, провидица не раз повторяла, что русским предстоит отпраздновать сразу две большие Победы.

Именно эта фраза породила множество версий. Одни считают, что речь шла о Дне Победы в Великой Отечественной войне и ещё одном событии. Не исключено, что это будет победное завершение спецоперации.

Другие исследователи наследия Ванги уверены, что под второй Победой подразумевалось не только завершение СВО, но и укрепление международного положения России.

Что говорят зарубежные издания

Интерес к словам Ванги сохраняется не только в России. В 2025 году ряд британских СМИ также опубликовал собственные версии её пророчеств. В этих публикациях утверждалось, что ясновидящая предупреждала о масштабном конфликте на Востоке, последствия которого серьёзно затронут западные страны.

Авторы материалов также приводили приписываемые Ванге слова о том, что Россия сохранит свою государственность и усилит влияние в мире. Однако достоверность подобных цитат остаётся предметом споров.

Почему именно 2026 год считают переломным

По мнению ряда толкователей, именно 2026 год Ванга называла временем серьёзных перемен. Считается, что речь могла идти о начале нового исторического этапа. Некоторые полагают, что именно в этот период Россия примет решения, которые определят её дальнейшее развитие на долгие годы.

В тех же трактовках встречается мнение, что отношение к России за рубежом постепенно начнёт меняться, а новые международные союзы приобретут особое значение.

Подобные выводы основаны исключительно на современных интерпретациях предполагаемых слов Ванги.

Испытания, за которыми последует подъём

В популярных пересказах пророчеств говорится, что путь к будущим успехам не будет простым. Якобы, Ванга предупреждала о сложностях в экономике, серьёзном внешнем давлении и необходимости принимать непростые решения.

Однако одновременно ей приписывают убеждённость в том, что этот период станет началом нового этапа развития страны, а не её ослаблением. Согласно этим интерпретациям, важную роль сыграют единство общества, укрепление национального самосознания и духовное возрождение.

Наследие Ванги и споры вокруг него

Спустя десятилетия после смерти болгарской ясновидящей интерес к её словам не ослабевает. Одни воспринимают её предсказания как удивительно точные пророчества. Другие напоминают, что большинство известных цитат не имеют подтверждённых источников и существуют лишь в поздних пересказах.

Новые трактовки наследия болгарской провидицы неизменно привлекают внимание миллионов людей, пытающихся найти ответы на вопросы о будущем России, окончании СВО и возможном развитии мировых событий.