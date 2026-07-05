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Что с бензином, кого винить в ссорах, кому сказать «нет»: астропрогноз от Глобы с 6 по 12 июля

Валерия Мединская
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Астролог Богдан Глоба в своём блоге опубликовал прогноз на неделю с 6 по 12 июля. Эти дни, по его словам, будут побуждать нас к активным действиям. Людям придётся пересмотреть устоявшийся уклад и на ходу строить планы. Успех придёт через сотрудничество, в то время как конкуренция лишь тормозит дело. Старые связи обретают новую ценность. Лучшее открывается тем, кто не боится перестраивать маршрут.

— Мир продолжает меняться и перекраивать нормативы. Кажущиеся незыблемыми центры влияния утрачивают силу. Кто-то теряется в этом круговороте, но инициативные находят новые точки опоры. В то же время информационный фон нагнетает панику, выгодную определенным кругам. Топливный кризис пока продолжается, — спрогнозировал астролог.

Что касается личности и её месту в мире, Глоба советует всем нам действовать и выходить за рамки привычного. Возможно, понадобится сделать рывок вопреки обстоятельствам, но оно того стоит. Также важно вовремя сказать «нет» и остановиться, если идете в тупик.

— Больше общайтесь, заводите знакомства и не теряйте старых друзей. Коммуникация – ключ ко всему, — убеждён Богдан Глоба.

В работе же в приоритеты важно поставить дисциплину и ответственность. Команда сейчас должна работать как единое целое, иначе потери неизбежны. Проведите аудит и вынесите честный вердикт. Ваши навыки – главная валюта.

Что касается любовной сферы, то настоящие отношения будут укрепляться, а эфемерные – угасать.

– И это хорошо, потому что не стоит терять время на тех, кто не достоин вас. Ситуации сейчас заставляют партнера действовать, а поступки всегда говорят громче слов. Сила чувств – в их искренности, – отмечает эксперт.

Астрологический прогноз от Глобы на каждый день

6 июля, понедельник: дело спорится у тех, кто отдается ему на все сто. Диалог сегодня открывает больше дверей, чем любое давление. Продвигайте свои идеи и заводите полезные знакомства. Энергия дня достаточно взрывная, но трезвый разум находит путь.

7 июля, вторник: день благоволит тем, кто мыслит масштабно. Не разменивайтесь на мелочи и не позволяйте красть ваше время. Техника сбоит, так что несильно полагайтесь на нее. Вечер позволит закрепить позиции и показать себя с наилучшей стороны. Не упускайте шансы.

8 июля, среда: утро приносит споры на пустом месте. Конфликты решаются компромиссом. Держитесь своих установок и делайте что нужно. К середине дня энергия меняется и позволяет мыслить творчески. Вечер сулит интересные встречи – постарайтесь произвести хорошее впечатление.

9 июля, четверг: первая половина дня потребует концентрации и самоотдачи. Хотите выиграть – цепляйтесь за победу. Перспективы открываются лишь самым упорным. Но не спешите судить и осуждать, ведь ситуации неоднозначны. Вечер приносит умиротворение и хорошие знакомства.

10 июля, пятница: вперёд и только вперед! Хватайте все, что само идёт в руки. И старайтесь извлечь максимальную выгоду. Учитесь новому и сделайте важные шаги. Возможно, именно сегодня получится решить вопросы, которые стояли давно.

11 июля, суббота: день пролетает на высоких скоростях и повышенных тонах. Мировые события бурлят и сменяют друг друга в безумном калейдоскопе. Но вы храните спокойствие и держитесь своих людей. Отложите всё, что неважно, и уделите внимание актуальному. День взрывной.

12 июля, воскресенье: отпускайте всё и плывите по течению, изредка подправляя курс. Семья, быт, хозяйственные вопросы – всё решайте по желанию. Или просто отдыхайте, чтобы набраться сил после плодотворной изнурительной недели.

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