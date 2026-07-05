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Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Анастасия Мериакри
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Пророчество схиархимандрита Илия (в миру Алексея Афанасьевича Ноздрина), духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, о завершении специальной военной операции стало известно широкой общественности. Почивший в 2025 году старец в последние годы много говорил о судьбе России и ходе СВО.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в комментарии изданию aif.ru раскрыл, что именно говорил о завершении специальной военной операции почивший батюшка. По его словам, старец предостерегал от каких бы то ни было соглашений с киевским режимом и призывал молиться о Победе.

«С самого начала спецоперации, в последнее время особенно, старец говорил, что идет лишь один исход. Россию ждет только победа и никаких других вариантов», — сообщил Кирилл Фролов.

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов. После пробуждения он передавал увиденное в сновидениях военным, и эта информация часто оказывалась достоверной.

Верующие помнят удивительный знак, сопровождавший уход старца к Христу в Оптиной пустыни. В момент его кончины выпал снег, причем подъезжающие к святыне люди видели, что белым-бело было только в этом месте. Это воспринимается как знак того, что сама природа отозвалась на уход подвижника.

Руководитель идеологического отдела редакции «Царьград», православный публицист Михаил Тюренков отметил, что духовные размышления даже самых почитаемых старцев не всегда стоит воспринимать в качестве безусловных пророчеств. В этом их отличие от Священного Писания, в частности Книги Апокалипсиса.

Зачастую в качестве «пророчеств» воспринимаются духовные размышления православных старцев о будущем, которые действительно нередко сбываются. Тем не менее православные христиане не должны относиться к этим словам так, как суеверные люди относятся к предсказаниям экстрасенсов и астрологическим прогнозам. Главное — понимать их духовную суть, воспринимая как предостережения и наставления.

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