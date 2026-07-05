В Рязанской области 6 июля ожидаются дожди и грозы при температуре до +25°С

Переменная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Рязанской области в понедельник, 6 июля. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

В течение дня небо будет облачным с прояснениями. Осадки ожидаются небольшие, местами умеренные. В отдельных районах области возможны грозы, что характерно для летнего периода в средней полосе России.

Ветер прогнозируется юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +9…+14°С. Утром и в вечерние часы будет ощущаться заметная прохлада, поэтому жителям региона рекомендуется иметь при себе легкую кофту или куртку.

Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25°С. Жителям региона стоит быть внимательными к изменениям погоды и следить за оперативными прогнозами.