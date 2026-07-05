Российские войска завершили освобождение города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главная новость — полностью взята Константиновка, — заявил Песков. — Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ».

Константиновка стала первым городом из Славянско-Краматорской агломерации, освобожденным российскими войсками. С 2014 года Вооруженные силы Украины превращали населенный пункт в укрепленный район. Довоенное население города составляло почти 80 тысяч человек, расстояние от Донецка — 55 километров.

Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. О том, что противника окончательно выбили из Константиновки, президенту доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Командиры штурмовых подразделений рассказали главе государства о ситуации в городе и продемонстрировали видеокадры с дронов.

Верховный главнокомандующий выразил сердечную благодарность бойцам за героизм и успешную работу.

«Разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам», — отметил Путин.

Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон.

«Но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — подчеркнул глава государства. Президент также добавил, что необходимо сделать все возможное для эвакуации людей, которые дождались освобождения.

«В настоящее время город находится под нашим контролем. Одновременно завершаем мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих Вооруженных сил Украины, пытающихся скрываться в строениях, подвалах и многочисленных развалах», — доложил президенту командир 4-й бригады Южной группировки Антон Грунис.

Сразу за Константиновкой находится поселок Алексеево-Дружковка, затем — города Дружковка, Краматорск и Славянск. Фактически это сплошная застройка. Бои за город начались еще в 2025 году, фактически сразу после освобождения Красноармейска и Димитрова. Российские войска продвигались по двум направлениям — в сторону Доброполья и Славянско-Краматорской агломерации.

Важным было освобождение Рай-Александровки, которое произошло 18 июня. Господствующая высота, от которой до Славянска около десяти километров, а до Краматорска — 13 километров. Отсюда российские войска могут наносить удары по логистике во всей агломерации — как дронами, так и артиллерией, что значительно усложняет снабжение гарнизонов ВСУ в населенных пунктах.

Президент отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — уточнил Путин.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов добавил, что передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР. Наиболее высокие темпы продвижения у группировок «Север» и «Восток». Штурмовые группы «северян» находятся в десяти километрах от города Сумы. Бойцы «Востока» теснят противника в Запорожской и Днепропетровской областях.

Группировка «Запад», помимо успехов в Красном Лимане, продолжает ликвидацию украинских боевиков на восточном берегу реки Оскол и продвигается на Купянском направлении. Передовые группы группировки «Днепр» находятся в девяти километрах от Запорожья.

По мнению президента, попытки Киева убедить западных спонсоров в реальности каких-либо успехов идут во вред ВСУ.

«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — пояснил Путин.

Глава государства также указал на необходимость продолжения массированных ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и поручил проанализировать вовлеченность европейских стран в конфликт.