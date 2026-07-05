В Касимове нашли вандалов, сломавших скульптуру Хлестакова и Городничего

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов сообщил, что нарушители, сломавшие трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего на Третьем луче, установлены. Злоумышленников выявили благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов.

Как отметил глава администрации, бронзовые фигуры являются не просто украшением города, а общей памятью о великом фильме Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга» и выдающихся актерах Анатолии Папанове и Сергее Мигицко. Скульптуры были установлены в память о съемках фильма, которые проходили в Касимове в 1977 году.

«Мы вкладываем душу в благоустройство города, но сохранить созданное можем только вместе. Прошу с уважением относиться к нашему общему имуществу. Касимов должен оставаться уютным и красивым для всех», — подчеркнул Иван Бахилов.

Глава администрации выразил искреннюю благодарность сотрудникам межмуницидального отдела МВД России «Касимовский» за оперативную работу и содействие в установлении нарушителей. Благодаря их профессионализму и вниманию к проблемам города порядок был восстановлен в кратчайшие сроки.