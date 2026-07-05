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Новости России

Герой России рассказал о жестком ответе за удар ВСУ по Петербургу

Никита Рязанцев
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Войска готовят жесткий ответ Украине за вчерашний массированный удар по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявил в беседе с «АиФ» глава президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В ночь на субботу средства ПВО уничтожили 72 дронов противника на этом направлении. Сообщалось, что пострадала женщина, ей оперативно оказали помощь прибывшие медики, от госпитализации она отказалась. Также зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры и жилой застройки в Бегуницком сельском поселении, в деревнях Котино, Лисино, Худанка и Ускуля.

Собеседник издания предположил, что российские военные нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Кроме того, они могут атаковать места, откуда противник инициировал нападение.

«Ответы будут и по региональным центрам: Харькову, непосредственно Николаеву, Одессе и другим городам, куда прибывает западная военная помощь. Ответ не заставит себя ждать», — рассказал Липовой.

Генерал подчеркнул, что удары будут направлены исключительно на военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую ВСУ. Россия намерена последовательно ликвидировать те объекты, которые создают угрозу ее безопасности.

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