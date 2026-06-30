Банк России изменил порядок расчета выплат по ОСАГО

Банк России утвердил новую методику расчета стоимости ремонта по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Обновленные правила вступят в силу с 11 июля 2026 года и, как ожидается, приведут к увеличению средней выплаты примерно на 10%.

Одним из главных нововведений станет исключение из расчетов наиболее дешевых аналогов запчастей. При определении средней стоимости деталей больше не будут учитываться запчасти-аналоги, цена которых более чем на 70% ниже стоимости оригинальных комплектующих. Это позволит приблизить расчеты к реальным рыночным ценам.

Кроме того, средняя стоимость расходных материалов теперь будет рассчитываться без учета скидок, что также повысит точность расчетов.

Еще одно важное изменение касается деталей одноразового использования — уплотнителей, наклеек и других расходных элементов. Сейчас для таких деталей действует лимит в размере 2% от стоимости заменяемых запчастей. Теперь страховщики будут учитывать эти расходы в полном объеме, что сделает расчет более справедливым для автовладельцев.

Российскому союзу автостраховщиков (РСА) предстоит утвердить обновленные справочники средней стоимости запасных частей и материалов в течение трех месяцев. После этого новые правила начнут действовать на всей территории страны.

Напомним, в настоящее время максимальная сумма возмещения ущерба имуществу по полису ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, а лимит выплат за вред жизни и здоровью потерпевших достигает 500 тысяч рублей.