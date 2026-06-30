Врач предупредила об опасности тренда с осветлением волос лимонным соком

В социальных сетях набирает популярность новый пляжный тренд — пользователи массово делятся результатами осветления волос с помощью лимонного сока, нанесенного на волосы и кожу головы под прямыми солнечными лучами. Однако врачи-трихологи бьют тревогу и призывают отказаться от подобных экспериментов.

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Екатерина Анчикова в беседе с «Москвой 24» подтвердила, что способ осветления действительно работает, но повторять его крайне опасно. По ее словам, сочетание лимонной кислоты и активного ультрафиолетового излучения может привести к серьезным последствиям для здоровья кожи и волос.

Кислоты, содержащиеся в лимонном соке, способны вызвать сильное раздражение и даже ожоги кожи, особенно в сочетании с солнечными лучами. Это, в свою очередь, может спровоцировать развитие различных дерматозов.

«Пересушенная кожа, стараясь восстановиться, начинает вырабатывать еще больше кожного сала. И в этой измененной жирной среде моментально разрастаются грибковые колонии Malassezia globosa — главного виновника появления перхоти», — пояснила Екатерина Анчикова.

Кроме того, повреждение кожи головы может вызвать фотосенсибилизацию — повышенную чувствительность организма к ультрафиолету. После такого эксперимента каждый выход на солнце может сопровождаться покраснением, отеком, жжением и зудом.

Высококонцентрированный кислотный компонент, которым является лимонный сок, нарушает структуру волос. Они становятся сухими, ломкими и тусклыми. В результате эксперимент с осветлением может закончиться повышенным выпадением волос.

Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от сомнительных трендов из социальных сетей и выбирать безопасные способы ухода за волосами, проконсультировавшись со специалистами.