Владимир Жириновский был настоящей звездой отечественной политики. Не всегда его эпатажный образ воспринимался позитивно и всерьёз.

При жизни Владимира Вольфовича многие снисходительно посмеивались над его прогнозами. Теперь же их вдумчиво анализируют и удивляются прозорливости ныне покойного политика. Жириновский не только предсказал начало специальной военной операции, он говорил и о её завершении. Он знал: СВО не кончится, пока Россия не сделает важного шага — не столкнётся напрямую с «вдохновителями» войны.

Сын политика Олег Жириновский в интервью News.ru раскрыл, какой именно важный шаг для победы России пророчил его отец.

«Вы почувствуете всё в 4 часа утра 22 февраля»

Жириновский очень много говорил о событиях на Украине. Правда, на тот момент самого слова «спецоперация» не звучало ни в его политических прогнозах, ни в информационном поле. Эпатажный аналитик просто выдавал прогнозы, которые оказались поразительно точными.

Значительная часть этих прогнозов касалась Украины и её будущего противостояния с Россией. При этом Жириновский прямо говорил: Киев будет всего лишь инструментом в руках коллективного Запада.

В декабре 2021 года, выступая с трибуны Государственной думы, Жириновский практически безошибочно назвал время начала СВО. Он выдал пылкую речь, на которую все, конечно, обратили внимание, но не приняли её за чистую монету:

«Вы почувствуете всё в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный», — заявил политик.

Промахнулся он всего на два дня. 21 февраля Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. А 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции. Четыре региона выразили желание выйти из состава Украины и вернуться в Россию.

Референдум и возвращение Крыма

Всё это Владимир Жириновский предвидел задолго до этих событий. Так же, как предрекал возвращение Крыма в состав России. Он не раз призывал к тому, чтобы на Украине провели референдум.

Неизбежность начала специальной военной операции Жириновский хорошо осознавал. И пока над ним смеялись в студиях телешоу, куда он ходил исправно, как на работу, политик терпеливо разъяснял.

«Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва на Донбассе, а потом в Западной России», — говорил он.

Частичная мобилизация и затяжной конфликт

Тогда же он говорил: придёт время частичной мобилизации. Эти слова воспринимались как неудачная шутка и вызывали ироничные улыбки. Но все перестали смеяться, когда президент России объявил о её проведении в 2022 году.

Теперь, тщательно исследуя архивные выступления Жириновского, журналисты и политологи находят указания на то, что острая фаза противостояния России и Украины затянется на несколько лет. Так и случилось. Владимир Вольфович считал, что пик придётся на нынешний 2026 год. Он же станет временем начала урегулирования конфликта.

«Надо идти до Лондона»

Но это ещё не всё политическое пророчество Жириновского. Как утверждает его внебрачный сын Олег Жириновский, до 2024 года носивший фамилию деда — Эйдельштейн, знаменитый отец делился с ним откровенным взглядом на то, какой шаг предстоит сделать России для победы.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — передаёт слова отца Олег Жириновский.

Презрение к европейским лидерам и уважение к Путину

Жириновский-младший также уверяет журналистов, что при жизни политик презрительно отзывался об европейских лидерах. Он отмечал, что они готовы бросить свои народы в топку войны с Россией. О Владимире Путине же высказывался только положительно. Повторял, что тот делает всё для блага страны.

«Он обеспечивает спокойствие, сохраняет страну, у него очень трудная работа», — говорит Олег Жириновский.

Распад Украины и возвращение Новороссии

Владимир Вольфович не раз повторял, что Москве не удастся достичь компромисса с Киевом. И оттого судьба Украины печальна.

Начиная с девяностых годов Жириновский последовательно предрекал распад Украины как государства. Он отмечал, что территории Крыма и Новороссии вернутся в Россию. Ещё часть земель достанутся соседям украинцев — Польше, Венгрии, Румынии. В лучшем случае Украина сохранится в виде нескольких западных областей со Львовом в качестве столицы.

Многие из этих пророчеств уже сбылись. Крым вернулся. Новороссия вошла в состав России. СВО продолжается уже четвёртый год. Осталось дождаться главного — тех событий, которые, по мнению Жириновского, должны поставить точку в глобальном противостоянии. Время покажет, что это будет. Но то, что основатель ЛДПР ошибался редко, уже поняли все.