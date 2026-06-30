Киоски «Пресса» уходят с улиц Рязани и скоро могут исчезнуть совсем

В Рязани продолжается сокращение сети киосков по продаже периодической печати: за последний год из 49 объектов демонтировано 13 (минус 26 %). А теперь под угрозой ещё шесть киосков в самом центре города. Их планируют убрать с Первомайского проспекта, площади Свободы и улицы Грибоедова: эти адреса из Схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). На проблему обратила внимание газета «Рязанские ведомости».

Причина — статус Рязани как исторического поселения регионального значения (с 2020 года). В границах поселения действует перечень улиц, где размещение НТО запрещено. В этот список попали многие центральные магистрали и площади, включая те, где десятилетиями работали киоски прессы.

По данным ООО «Мультитранс» (владелец сети киосков «Пресса»), в 2026 году в Рязани действуют всего 36 договоров аренды на киоски — это на 15 меньше, чем в 2024 году. Если будут расторгнуты договоры ещё по шести объектам в историческом центре, сеть лишится примерно 20% оборота печатной продукции в областном центре.

«Мы и так не можем похвастаться хорошей рентабельностью. Из‑за низких зарплат увольняются продавцы. И вдруг такой удар по системе распространения! Она его может не выдержать», — предупреждает управляющий рязанским представительством ООО «Мультитранс» Виталий Шувалов.

При этом, как отмечает автор статьи, нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми объектами для продажи периодики (постановление правительства области № 311 от 15.08.2023) сегодня не выполняются: фактическое количество киосков даже близко не соответствует установленным цифрам.

Позиции сторон

Администрация города заявляет о поддержке системы розничного распространения печатной продукции: среди мер — заключение договоров без электронных аукционов, понижающий коэффициент при оплате размещения, утверждённый внешний вид объектов. Однако на практике это сочетается с требованием убрать киоски с центральных улиц.

Со своей стороны, бизнес предлагает компромисс. ООО «Мультитранс», будучи партнёром АНО «Агентство развития туризма Рязанской области», готово за свой счёт разместить на киосках цветные широкоформатные постеры с картой туристического маршрута «Рязань пешеходная». Это могло бы органично вписать объекты в концепцию благоустройства и сделать их полезными для туристов.

В ряде субъектов РФ проблему решают иначе:

в Московской области при демонтаже НТО сохранены все действующие договоры с киосками прессы;

в некоторых регионах введены моратории на снос, а распространителям прессы предоставляют в аренду земельные участки и киосковые конструкции за счёт бюджета города.

Союз предприятий печатной индустрии предлагает создать рабочую группу для поиска компромиссных условий существования киосковой розницы в Рязани и до выработки решений ввести мораторий на демонтаж киосков «Пресса».

Киоски прессы — не просто торговые точки, а элемент информационной инфраструктуры города. Читатели жалуются на невозможность купить газету, герои публикаций звонят в редакции с просьбой выдать свежий номер лично. Сокращение сети напрямую влияет на доступность достоверной информации и на культуру вдумчивого чтения, отмечают «Рязанские ведомости».