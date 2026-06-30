Девятый сезон сериала «Балабол» с Константином Юшкевичем стартует на НТВ

В понедельник, 6 июля, на телеканале НТВ состоится премьера девятого сезона иронического детектива «Балабол» (16+) с Константином Юшкевичем в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В этот раз провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу Балабол столкнётся с новым противником – бывшим спецназовцем Макеевым – и постарается разобраться со сложностями в личной жизни. Но трудности Саню не пугают, ведь он не теряет чувство юмора даже в самых трудных и опасных ситуациях!

Саня Балабин (Константин Юшкевич) – типичный одиночка, уверен в себе и в том, что может справиться сам с любой проблемой. Тем не менее, нередко он попадает в безвыходные ситуации, выбираться из которых приходится при помощи коллег и верных друзей. В девятом сезоне у Балабола появится новый серьёзный противник – бывший спецназовец Макеев (Василий Шмаков). Непростые обстоятельства ждут Саню и в личной жизни: его отношения с Марьям (Юлия Такшина) становятся напряжёнными, он на своей шкуре узнает, каково это – когда любимому человеку работа важнее, чем семья.

Константин Юшкевич: «Александр Балабин – человек-оптимист, он никогда не теряет силу духа и чувство юмора. Это помогает ему выбираться из различных ситуаций и быть всегда на высоте. Между ним и мной есть небольшое сходство – я тоже не лишён оптимизма и мне симпатичны люди с чувством юмора. Такие качества есть не у всех людей, зато тех, у кого они есть, можно назвать особенными. В сериале будет много экшена, потому что мой герой любит решать вопросы с нехорошими людьми силой. У нас много и трюковых сцен, с которыми нам помогали постановщики. Мы вместе что-то делали и досочиняли, всё-таки проект с иронично-комедийным уклоном».

В новых сериях «Балабола» Сане и его команде предстоит расследовать телефонные и интернет-мошенничества, искать сокровища капитана Флинта, раскрывать похищения коммерсантов, словом, как всегда, наводить порядок в родном городе. Как и в восьмом сезоне сериала, проблем и передряг Балаболу добавит приехавший погостить дядя Митя (Сергей Баталов).

Сергей Баталов: «На съёмках сериала были сцены с драками, а мне всё-таки уже не 16 лет. У меня был дублёр, просто 1 в 1! Когда мы сфотографировались вдвоём, поняли, что выглядим как два брата-близнеца! Также очень хочу вспомнить актёра Александра Самойлова, который играл отца главного героя, брата моего персонажа. К сожалению, он ушёл из жизни, по сценарию его герой тоже скончался. Мы с ним работали в одном театре, это замечательный артист и хороший человек! Наши авторы написали сцену на кладбище, прощание с персонажем Александра Самойлова. Неожиданно «Балабол» стал нашим последним совместным проектом».

Владимир Шевельков, режиссёр-постановщик: «В новом сезоне мы продолжаем знакомую зрителю историю, в которой переплетены юмор, драки и человеческие отношения. Но моя задача — сделать акцент именно на чувствах. Герои давно рядом, они привыкли друг к другу, но где-то по дороге потеряли мотивацию. А ведь именно это делает их живыми. Мне хочется, чтобы они снова начали волноваться, любить, спорить, драться, защищать и сомневаться. Мы делаем жанровое кино, в нём важна динамика, но не меньше важна эмоциональная точность. Я стараюсь, чтобы этот сезон стал более чувственным, чтобы персонажи были внимательнее друг к другу, чтобы зритель увидел в них живых людей — не просто функцию в сюжете, а настоящих».

Коллег Сани в новом сезоне тоже ждут значительные перемены. Эксперт-криминалист Брумель (Иван Агапов), кажется, наконец найдёт родственную душу и настоящую любовь. А вот мирная семейная жизнь Джорджа (Григорий Сиятвинда) и Зои (Ольга Плешкова) нарушится неожиданным приездом беспокойного родственника.

Григорий Сиятвинда: «Радость в том, что в «Балаболе» сохраняется стабильность: хороший интересный юмор и всё те же главные герои, которые уже так полюбились зрителю. Конечно, не обойдётся и без неожиданных сюжетных поворотов. Например, за все прошлые сезоны мы уже привыкли, что всегда всех побеждаем, а в новых сериях найдутся те, кого мы не смогли одолеть в рукопашном бою. Это будет достаточно забавно и в какой-то степени нетипично».

Ольга Плешкова: «Я и моя героиня Зоя в чём-то похожи, и мы даже учим друг друга новому. Зоя более конкретная, структурированная, у неё есть развитое чувство справедливости. Я же очень шебутная, бешеная, а мой персонаж помогает мне как-то себя уравновесить и упорядочить мысли. В него же я привношу какие-то странные и прикольные моменты. Мы часто импровизируем, и мои внутренние проявления затрагивают Зою, всё же с ней мы работаем уже много лет. Таким образом персонаж получается более объёмным – это уже не просто женщина-полицейский с внутренним стержнем, она обретает личные черты».