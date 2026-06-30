Попавший в ДТП на Северном обходе Рязани водитель впал в кому

В Рязани ищут очевидцев серьёзного ДТП на Северном обходе города. Информация об этом появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась вечером в субботу, 27 июня. Из-за неё образовалась большая пробка.

«Нужны свидетели ДТП. К сожалению водитель этого авто (Виталий) в коме, врачи борются за его жизнь», — пишет автор поста.

В комментариях молодой человек, представившийся сыном пострадавшего, просит прислать видеозапись момента аварии, если она есть.

«Потому что отец в тяжёлом состоянии в реанимации. И наговаривают, что он двигался назад, хотя это полный бред», — пишет Денис.

Подробности можно найти здесь.