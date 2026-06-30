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Общество

Более 2,3 млн россиян хотели был построить свой дом с использованием ипотеки

Олеся Чугунова
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Такие данные приводит министерство строительного комплекса Российской Федерации.  По данным кредитных организаций, за первый квартал  2026 г. выдано 22,5 тыс. кредитов на ИЖС (+118,4% к аналогичному периоду прошлого года) общим объемом 114,7 млрд рублей, большинство из которых с применением льготных ипотечных программ и счетов эскроу.

Для развития цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства с 1 марта 2025 года вступил в силу закон о строительстве жилых домов по договору подряда с использованием счетов эскроу (186-ФЗ).  Механизм способствует привлечению в ИЖС профессиональных участников при обеспечении защиты прав граждан. До внесения соответствующих изменений в законодательство финансирование жилых домов могло осуществляться через авансирование без защиты средств граждан.

Теперь средства граждан размещаются на счетах эскроу и не доступны застройщику/подрядчику до завершения строительства дома. Это решение обеспечивает с одной стороны, интерес подрядчика в скорейшем завершении стройки в соответствии с условиями договора, а с другой стороны – защищает средства граждан в случае недостроя.

За первый год действия механизма было построено более 11,9 тыс. домов в рамках 186-ФЗ, в процессе строительства сейчас еще порядка 15 тыс. При этом 99,3% договоров заключены с привлечением ипотечного кредитования. Для сохранности денежных средств граждан условиями основных льготных ипотечных программ предусмотрено обязательное использование счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов (за исключением «Сельской ипотеки» и «Ипотеки на новых территориях»). Но важно отметить, что использование эскроу счетов не является обязательным для рыночных программ (без господдержки).

Справочно:  На портале строим.дом.рф опубликованы более 42,6 тыс. проектов частных домов от порядка 10,4 тыс. подрядных организаций, из которых 6,8 тыс. подрядных организаций уже осуществляют строительство с использованием безопасного механизма эскроу-счетов.

С апреля 2026 года пользователям портала строим.дом.рф стала доступна более полная информация о деятельности подрядных организаций. Теперь они могут оценить подрядчиков на основе данных о соблюдении ими сроков строительства индивидуальных жилых домов. В открытом доступе на портале появились сведения о количестве завершённых объектов, домах, находящихся на стадии строительства, а также о наличии фактов нарушения сроков выполнения работ.

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