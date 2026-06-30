Сергей Прудников, фото: vk.com/nhliga_ryazan
Спорт

Скончался игрок Рязанской НХЛ Сергей Прудников

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Во вторник, 30 июня, на 51-м году жизни, скончался Сергей Прудников. Об этом сообщает страница НХЛ Рязанской области. 

Будучи воспитанником ДЮСШ Рязанского станкостроительного завода, он защищал честь региона во всесоюзных соревнованиях. Долгое время выступал в чемпионате Рязанской области, а затем стал играть в Ночной хоккейной лиге.

27 января 2024 года Прудников вступил в символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — «Клуб Сергея Макарова».

В Ночной лиге Прудников выступал за многие команды, в том числе «Автоимпорт», «Светлый», «Сталькомплект»,«Рельеф-Центр», ЛХК «Спасск» и «Т-34». 

«Сергея Владимировича на хоккейной площадке отличало блестящее понимание хоккея, владение клюшкой и точный бросок», — говорится в некрологе. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Стали известны обстоятельства гибели младенца после падения БПЛА в Подмосковье
Следующая статья
Более 2,3 млн россиян хотели был построить свой дом с использованием ипотеки

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Интересное

 «Отрубить голову дракону»: сын Жириновского раскрыл тайное пророчество отца

Украина — только начало. Главная цель — Лондон. Именно там находится «голова дракона». Что сделать России, чтобы пришла победа?
Темы
Общество

Киоски «Пресса» уходят с улиц Рязани и скоро могут исчезнуть совсем

В Рязани продолжается сокращение сети киосков по продаже периодической печати: за последний год из 49 объектов демонтировано 13 (минус 26 %). А теперь под угрозой ещё шесть киосков в самом центре города.
Новости кино и ТВ

Девятый сезон сериала «Балабол» с Константином Юшкевичем стартует на НТВ

В этот раз провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу Балабол столкнётся с новым противником – бывшим спецназовцем Макеевым – и постарается разобраться со сложностями в личной жизни.
Происшествия

Попавший в ДТП на Северном обходе Рязани водитель впал в кому

Авария случилась вечером в субботу, 27 июня. Из-за неё образовалась большая пробка. 
Новости России

Стали известны обстоятельства гибели младенца после падения БПЛА в Подмосковье

В здании находилась семья: 34-летний глава семейства (по профессии — механик в производственной компании) и его 29-летняя супруга (до декрета работала бухгалтером), а также двое детей. 
Новости России

Установка ГБО в Москве подорожала в 5–10 раз, сервисы загружены на два месяца вперёд

Раньше газобаллонное оборудование чаще ставили на такси и коммерческий транспорт, сегодня в сервисы обращаются и обычные автовладельцы.
Транспорт и дороги

Юрист объяснил, чем грозит покупка топлива в канистрах с рук

По словам эксперта, топливо — это опасный подакцизный товар, и его перепродажа частными лицами строго запрещена.
Общество

Житель Рязани организовал в своем доме прачечную и незаконно потреблял газ

Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения.
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Скопине

29 июня, примерно в 18:10, в городе Скопине произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиля «Тойота» под управлением 53-летней женщины.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье