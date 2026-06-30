Скончался игрок Рязанской НХЛ Сергей Прудников

Во вторник, 30 июня, на 51-м году жизни, скончался Сергей Прудников. Об этом сообщает страница НХЛ Рязанской области.

Будучи воспитанником ДЮСШ Рязанского станкостроительного завода, он защищал честь региона во всесоюзных соревнованиях. Долгое время выступал в чемпионате Рязанской области, а затем стал играть в Ночной хоккейной лиге.

27 января 2024 года Прудников вступил в символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея в Сочи — «Клуб Сергея Макарова».

В Ночной лиге Прудников выступал за многие команды, в том числе «Автоимпорт», «Светлый», «Сталькомплект»,«Рельеф-Центр», ЛХК «Спасск» и «Т-34».