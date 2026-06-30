Стали известны обстоятельства гибели младенца после падения БПЛА в Подмосковье

Выяснились детали трагедии в Егорьевском городском округе, где во время падения беспилотника погибла маленькая девочка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Во вторник, 30 июня, около 7 утра беспилотник внезапно изменил траекторию и рухнул на двухэтажный частный дом в 1-м микрорайоне. В здании находилась семья: 34-летний глава семейства (по профессии — механик в производственной компании) и его 29-летняя супруга (до декрета работала бухгалтером), а также двое детей.

Судя по всему, основной удар пришёлся на родительскую комнату — она расположена на втором этаже и окнами выходит на улицу. Там в ту ночь спали взрослые с шестимесячной дочкой. Спальня шестилетнего сына находилась чуть в стороне — она выходит окнами на внутренний двор. В момент ЧП семья уже просыпалась: родители собирались отвести старшего ребёнка в садик.

В результате падения начался пожар, дом частично обрушился. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов всех четверых. К сожалению, спасти младенца не удалось — по дороге в больницу девочка скончалась. Родители были госпитализированы в тяжёлом состоянии. У сына обнаружили лишь царапину, но ребёнок перенёс сильный стресс — сейчас он находится под присмотром бабушки.