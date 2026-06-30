Установка ГБО в Москве подорожала в 5–10 раз, сервисы загружены на два месяца вперёд

В Москве резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО) — автовладельцы стремятся сократить расходы на топливо. Как сообщает Mash, сейчас в мастерских нет свободных мест: очередь на монтаж растянулась на месяц‑два.

Стоимость услуги заметно увеличилась: если раньше установка обходилась примерно в 20 000 рублей, то теперь цена варьируется от 50 000 до 200 000 рублей — в зависимости от марки автомобиля.

Подорожали и сами комплекты ГБО. Бюджетные варианты сейчас стоят 40 000–70 000 рублей (ранее — 15 000–25 000), а для современных двигателей цена достигает 120 000–200 000 рублей. При этом мастера не всегда берутся за новые модели: для их оснащения требуется дорогостоящее оборудование, а результат не гарантирован.

Раньше газобаллонное оборудование чаще ставили на такси и коммерческий транспорт, сегодня в сервисы обращаются и обычные автовладельцы. Несмотря на длительное ожидание и существенный рост цен, водители готовы переплачивать, чтобы в перспективе экономить на содержании машины.