Юрист объяснил, чем грозит покупка топлива в канистрах с рук

На фоне перебоев с топливом в регионе некоторые водители начали запасаться бензином впрок, покупая его в канистры, а отдельные граждане — предлагать горючее из рук в руки по цене выше рыночной. Однако такая сделка опасна не только для продавца, но и для покупателя, предупредил юрист Александр Манько в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, топливо — это опасный подакцизный товар, и его перепродажа частными лицами строго запрещена. Даже индивидуальный предприниматель не имеет права торговать бензином без целого пакета разрешительных документов: лицензий Ростехнадзора, пожарных заключений, экологических разрешений, а также онлайн‑кассы с обязательной маркировкой каждой партии.

За нелегальную торговлю топливом предусмотрены серьёзные санкции: нарушителям грозят крупные штрафы, конфискация самого топлива и даже автомобиля. Если же объём продаж превысит 2 млн 250 тыс. рублей либо будет доказано, что из‑за некачественного бензина пострадал двигатель автомобиля, дело может дойти до уголовной ответственности.

Таким образом, попытка сэкономить или быстро решить проблему с горючим может обернуться серьёзными финансовыми потерями и юридическими последствиями — как для продавца, так и для покупателя.