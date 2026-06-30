Житель Рязани организовал в своем доме прачечную и незаконно потреблял газ

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа на сетях газоснабжения абоненту, несанкционированно подключившего гладильные паровые катки для оказания коммерческих прачечных услуг.

Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения. В результате противоправных действий причинён ущерб в размере более 165 тыс. рублей.

Материалы по самовольному подключению направлены в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба компании.