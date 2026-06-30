Два человека пострадали в ДТП в Скопине

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

29 июня, примерно в 18:10, в городе Скопине произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» под управлением 29-летнего местного жителя и автомобиля «Тойота» под управлением 53-летней женщины. В результате происшествия водители с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия.