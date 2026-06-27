Серьезное ДТП случилось на Северном обходе Рязани

Вечером в субботу, 27 июня, на Северном обходе Рязани произошло серьёзное ДТП. В аварию попали три автомобиля.
Фото последствий ДТП «7 инфо» прислали очевидцы.
Из-за аварии образовалась большая пробка. Подробности случившегося неизвестны.
Вечером в субботу, 27 июня, на Северном обходе Рязани произошло серьёзное ДТП. В аварию попали три автомобиля.
Фото последствий ДТП «7 инфо» прислали очевидцы.
Из-за аварии образовалась большая пробка. Подробности случившегося неизвестны.
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