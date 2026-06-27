В Рязани в День молодежи открыли фестивальные площадки и провели дискуссии

В субботу, 27 июня, в Рязани прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню молодежи. Главной точкой притяжения горожан стал Нижний городской сад, где была организована масштабная развлекательная и образовательная программа.

Для участников подготовили тематические локации, включая выпускной «Первых», музей молодости, гастрономическую зону и маркет авторских сувениров, созданных молодыми мастерами. В рамках праздника состоялись творческие и прикладные мастер-классы, где все желающие могли освоить основы театрального искусства, туризма, рукоделия и боевых искусств. Спортивную часть представил фестиваль уличного спорта «Голос улиц», ставший региональным отборочным этапом международного конкурса-премии КАРДО.

В этот же день рязанским школьникам торжественно вручили паспорта в рамках всероссийского проекта «Мы – будущее России». Кроме того, на площадке сада был организован открытый диалог с заместителем главы администрации Рязани по социальным вопросам Екатериной Зиминой. Представитель мэрии обсудила с активистами ключевые запросы современной молодежи и доступные меры поддержки их проектов.

Официальные лица напомнили, что в мае текущего года для качественного развития подобных инициатив в Рязани начал работу городской Молодежный Центр. Новое пространство совмещает в себе зоны отдыха и полезного досуга, позволяя молодым людям находить единомышленников, свободно общаться и заниматься реализацией собственных идей под кураторством опытных наставников.