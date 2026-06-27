В школах Рязанской области проходят выпускные вечера для 4,5 тысяч одиннадцатиклассников

В субботу, 27 июня, в учебных заведениях Рязанской области проводятся торжественные мероприятия, посвященные окончанию школы. С праздником выпускников, их родителей и учителей поздравил губернатор Павел Малков.

В 2026 году одиннадцатый класс в регионе окончили 4,5 тысячи юношей и девушек. Глава области отметил, что для молодых людей завершается один из самых важных жизненных этапов, и впереди их ждут новые знания, знакомства, профессиональные победы и широкие возможности для самореализации.

Особое внимание губернатор уделил выпускникам, которые продемонстрировали отличные результаты в образовательном процессе. По словам Павла Малкова, в текущем году рязанские школы подготовили более 500 золотых и свыше 300 серебряных медалистов.

Глава региона пожелал вчерашним школьникам найти свое истинное призвание, уверенно двигаться к поставленным целям, смело принимать новые вызовы и добиваться успехов на выбранном пути.