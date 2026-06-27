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Общество

В Рязанской области выявили факт обработки ягод запрещенным пестицидом

Алексей Самохин
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В Рязанской области зафиксировано нарушение правил применения средств защиты растений в сельском хозяйстве. Факт использования недопустимого препарата выявили сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям во время выездного обследования.

В ходе инспекционного мероприятия, прошедшего 11 июня 2026 года, инспекторы отобрали образцы выращенной земляники и жимолости. Пробы продукции были направлены на лабораторную экспертизу в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проверки на содержание нитратов, агрохимикатов и остаточных следов действующих веществ пестицидов.

Согласно результатам исследований, поступившим в ведомство 24 июня 2026 года, в ягодах жимолости обнаружили флудиоксонил. Это вещество является основой системного фунгицида, использование которого на данной конкретной культуре строго запрещено действующими регламентами.

Специалисты надзорного органа напоминают, что применение средств защиты растений должно строго соответствовать российскому законодательству, так как от этого напрямую зависит безопасность пищевой продукции и здоровье потребителей. По факту выявленного инцидента управление Россельхознадзора готовит предусмотренные законом меры реагирования в отношении сельхозпроизводителя.

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