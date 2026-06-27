Выпускники «Роснефть-класса» в Рязани получили аттестаты и напутствия от нефтяников

В рязанской школе №43 состоялся выпускной вечер специализированного «Роснефть-класса», который с 2016 года действует при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть»). Почётными гостями мероприятия стали сотрудники РНПК.

В этом году 11-й класс окончили 14 учеников, четверо из которых удостоены медалей «За особые успехи в учении» I и II степени. Каждому выпускнику нефтяники вручили памятные подарки. С напутственной речью к ребятам, а также со словами благодарности педагогам и родителям обратился начальник отдела развития персонала РНПК Вячеслав Абдулаев:

«Школа научила вас не только предметам из расписания, но и умению мыслить, ставить цели, работать в команде и отвечать за свои решения. Мы, как партнёры школы, с восхищением наблюдали за вашим ростом. Видели, как вы участвовали в совместных проектах, проявляли инициативу, искали нестандартные решения и доказывали, что молодость — это время смелых идей и больших возможностей. Пусть ваш дальнейший путь будет осознанным, а выбор — уверенным. Рязанская нефтеперерабатывающая компания верит в вас и будет рада видеть среди своих коллег». ​​​​​​

Образовательный проект РНПК реализуется в рамках корпоративной системы непрерывной подготовки «школа – колледж/вуз – предприятие» и ориентирован на углублённую довузовскую подготовку старшеклассников (9–11 классы). Выпускники «Роснефть-класса» успешно поступают в технические вузы региона и страны по профильным специальностям, а после окончания университета РНПК готова предложить им трудоустройство на заводе. За 10 лет существования проекта его окончили 180 учеников. ​​​​​​​В процессе обучения школьники углублённо изучают физику, математику и химию, посещают экскурсии на нефтеперерабатывающий завод, проходят летнюю практику с общением со специалистами предприятия, участвуют в профориентационных и научно-технических конференциях, а также в других корпоративных мероприятиях РНПК и «Роснефти». За два года у ребят формируется целостное представление о профессиях отрасли, деятельности компании и её ценностях. Для «Роснефть-класса» оборудованы пять кабинетов в корпоративном стиле, закуплены современные учебные пособия, компьютерная, физическая и химическая техника, а занятия ведут при поддержке действующих специалистов предприятия.

В настоящее время продолжается набор в новые 9-й и 10-й «Роснефть-классы». Заявления принимаются дистанционно: форму можно скачать на сайте школы (https://sh43-ryazan-r62.gosweb.gosuslugi.ru/), заполнить, отсканировать и отправить на электронную почту sh43.ryazan@ryazan.gov.ru.