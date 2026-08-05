Афонский старец назвал страны, которые исчезнут с карты

Пророчества афонских старцев с годами приобретают всё большую актуальность. Многие из них предвидели события, свидетелями которых мы становимся сегодня. Внимание миллионов верующих приковано к предсказаниям Паисия Святогорца, Ефрема Филофейского, Иосифа Ватопедского и Стефана Карульского. Их слова о разделе Европы, мировом кризисе и гибели США заставляют содрогнуться.

Паисий Святогорец: Европа расколется на два лагеря

Знаменитый старец Паисий Святогорец прожил на Афоне почти полвека. Его пророчества поражают точностью. Много лет назад он предсказал разделение Европы на два лагеря.

В один из них попадут почти все восточнославянские страны. Речь идёт о Польше, Чехии, Словакии, Литве, Латвии. Старец говорил об этом задолго до того, как начали развиваться европейские противоречия.

Ефрем Филофейский: кризис охватит планету

Афонский подвижник Ефрем Филофейский ушёл из жизни в 2019 году. Перед смертью он предупреждал о мировом кризисе. По его словам, он охватит планету через несколько лет.

Старец предсказывал обострение политических отношений. Причём между всеми странами. Вину за это зло он возлагал на человека и его бездумные поступки.

Старец говорил: избежать серьёзных последствий поможет лишь сила духа. Он советовал людям отказаться от безудержного потребления. Обратить внимание на свою душу. Те, кто поймёт это, спасутся. Так считал провидец.

Иосиф Ватопедский: кровавое побоище унесёт сотни миллионов

Греческий монах Иосиф Ватопедский предупреждал о войнах ещё в 2009 году. Он говорил, что разразится кровавое побоище, которое унесёт сотни миллионов жизней.

При этом грядущие испытания не должны пугать истинно верующих. Монах пояснял: эту трагедию Господь допустит, чтобы очистить мир от погрязших во грехах. Но после катастрофы начнётся религиозный подъём.

Стефан Карульский: Америка пропадёт страшно

Знаменитый афонский старец схиархимандрит Стефан Карульский утверждал, что грядущие события ему открывала Богородица. В одном из видений он увидел водную стихию. Катастрофа обрушится на США в начале XXI века.

Старец уверял, что Америка тогда пропадёт страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись. Он посоветовал жителям России беречь свои дома. Туда могут устремиться миллионы беженцев из-за океана. Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого.

Старец также говорил об Америке. Она мечтает стать сильнее России, но зависть приведёт лишь в тупик.

Пророчества или ошибки?

Далеко не все предсказания старцев сбываются. Слепая вера в пророчества противоречит христианским догматам. Людям свойственно ошибаться. Даже тем, кого считают подвижниками и великими аскетами.

Но интерес к словам афонских старцев не угасает. Их предсказания о разделе Европы, мировом кризисе и гибели Америки продолжают обсуждать. Особенно в тревожные времена, когда будущее кажется неопределённым.