Видео смотрят днем, а переписываться предпочитают перед сном: как меняются цифровые привычки россиян

Привычное представление о том, что фильмы и ролики россияне смотрят исключительно по вечерам, уже не совсем соответствует действительности. Все больше видеоконтента пользователи потребляют в течение рабочего дня — в дороге, во время перерывов или просто в фоновом режиме. А вот ближе к полуночи возрастает активность в социальных сетях и мессенджерах.

К таким выводам пришли аналитики big data T2, изучив обезличенные данные о том, как меняется интернет-активность пользователей в разное время суток.

Исследование показывает, что главным центром цифровой активности по-прежнему остаются социальные сети и мессенджеры. Ими пользуются около 68% жителей страны, а примерно 40% пользователей одновременно переписываются, смотрят видео или слушают музыку. Такой формат многозадачности становится все более привычным.

Еще один любопытный вывод касается времени просмотра видео. Несмотря на распространенное мнение, что пик приходится на вечер, более половины всех просмотров происходит именно днем. При этом после окончания рабочего дня активность практически во всех категориях снижается, а поздним вечером пользователи чаще переключаются на общение в интернете.

Изменения заметны и в использовании цифровых сервисов. За последний год почти в полтора раза выросла доля активных пользователей портала «Госуслуги». Сейчас им хотя бы раз в месяц пользуются около 47% абонентов — это значительно больше, чем сервисами доставки еды, которыми регулярно пользуются около 16% пользователей. Причем чаще всего россияне заходят в «Госуслуги» именно утром, чтобы проверить уведомления и документы.

При этом рынок доставки продуктов продолжает активно расти. Уже второй год подряд число пользователей таких сервисов увеличивается примерно на 30%. Более того, люди все чаще используют сразу несколько приложений: если два года назад в среднем приходилось чуть больше двух сервисов доставки на человека, то теперь этот показатель вырос до 2,4.

Рост продолжают демонстрировать и банковские приложения. По данным исследования, их аудитория и объем интернет-трафика за год увеличились на 10–15%, а большинство финансовых операций пользователи совершают также в дневное время.

По мнению аналитиков, привычного «среднего пользователя» сегодня уже не существует. Люди все чаще совмещают несколько цифровых сценариев одновременно, а интернет-активность становится более распределенной в течение всего дня, чем это было еще несколько лет назад.