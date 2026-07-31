Происшествия

Пассажирка «девятки» погибла при съезде в кювет в Сасовском районе

Олеся Чугунова
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В Рязанской области в результате ДТП погибла 47-летняя женщина. Трагедия произошла 30 июля около 16:56 на 4-м километре дороги Берестянки–Трудолюбовка–Верхнее Никольское в Сасовском районе.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм пассажирка, являющаяся жительницей Сасовского района, скончалась на месте происшествия. Сам водитель с травмами госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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