Пассажирка «девятки» погибла при съезде в кювет в Сасовском районе

В Рязанской области в результате ДТП погибла 47-летняя женщина. Трагедия произошла 30 июля около 16:56 на 4-м километре дороги Берестянки–Трудолюбовка–Верхнее Никольское в Сасовском районе.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм пассажирка, являющаяся жительницей Сасовского района, скончалась на месте происшествия. Сам водитель с травмами госпитализирован.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.