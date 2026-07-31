Умер водитель, пострадавший в ДТП на Северном обходе Рязани

В Рязани следователи разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб 58-летний местный житель. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Трагедия произошла вечером 27 июня 2026 года, около 18:25. На первом километре автодороги Северного обхода Рязани столкнулись иномарка БМВ Х7 и ВАЗ-21013. Кроссовером управлял 46-летний житель Московской области. В результате удара водитель «Жигулей» получил тяжелые травмы. Находившегося за рулем рязанца экстренно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось — мужчина скончался в медицинском учреждении.

Полиции требуется помощь свидетелей для полного восстановления картины произошедшего.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии или зафиксировал момент аварии на видеорегистратор, просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области. Прием граждан ведется по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1. Также передать данные можно по телефону: (4912) 44-46-08.

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