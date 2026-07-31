Собака вывела на след: что известно об убийстве экс-участницы конкурса красоты

В лесополосе возле подмосковного села Ромашково силовики обнаружили засыпанное землей тело 39-летней Натальи Б., числившейся пропавшей с 17 июля. Главным подозреваемым по делу о расправе стал ухажер погибшей, предприниматель Петр К., который успел спешно покинуть территорию России. Об этом пишет aif.ru.

Розыск подозреваемого уже ведется, информация об этом, по данным журналистов, есть в базе МВД РФ. В дальнейшем следствие намерено подать документы на международный розыск и экстрадицию. Момент, как Петр К. выносит из подъезда тяжелые клетчатые сумки через несколько дней после исчезновения женщины, зафиксировали камеры наблюдения. Прокуратура Московской области поставила расследование на контроль.

На след трагедии волонтеров и полицейских вывел домашний питомец погибшей — кавалер-кинг-чарльз-спаниэль по кличке Луна. Животное несколько дней бродило около железнодорожной платформы и заброшенного сарая, пока жильцы соседних домов не разместили снимки в социальных сетях. Фотографию увидела проживающая в Южно-Сахалинске мать Натальи, после чего женщина обратилась в органы с заявлением об исчезновении дочери. Местные жители прочесали территорию близлежащего парка Малевича, где в итоге и нашли место захоронения. На время следствия собаку передали волонтерам, позже ее заберет мать убитой.

Соседи женщины фиксировали сигналы опасности еще за полтора месяца до ее гибели. В ночь на 31 мая один из жильцов дома вызывал наряд полиции, услышав крики Натальи о помощи. Девушка уверяла, что ее пытаются убить. Однако прибывшим на место силовикам она заявила, что конфликт улажен, а нападавший, которого она назвала «бывшим», покинул квартиру.

Наталья Б. родилась в Приморском крае, получила психологическое образование, работала фитнес-тренером, создала собственную модельную школу и участвовала в финале конкурса «Миссис Россия — Вселенная 2017». С 2017 года она проводила авторские тренинги и марафоны желаний. Переехав в Московский регион после двух неудачных браков, женщина окончила школу телеведущих в Останкино и строила личные отношения с предпринимателем Петром К. У мужчины, по информации СМИ, двое детей, возможно он был женат.

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