Девушка, чье тело нашли в подмосковном лесу, оказалась начинающей телеведущей

В Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук, которая, как пишет «КП», оказалась начинающей телеведущей.

«В начале лета москвичка окончила телешколу Останкино. Знакомые говорят, что до этого она работала в индустрии красоты, но в этом году захотела попробовать себя в медиа», — говорится в публикации.

17 июля девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь. Спустя пять дней питомца обнаружили случайные прохожие и выложили фото в местные чаты.

Тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Вероятно, смерть наступила в день ее исчезновения — 17 или 18 июля. Сейчас идет расследование по факту убийства. Есть вероятность, что подозреваемый мог покинуть страну.

По данным издания, около полугода назад у Божук появился новый мужчина. Он возил ее отдыхать и красиво ухаживал. Встретила она его после того, как опубликовала у себя в соцсетях пост о том, что ищет любовника, так как старый перестал ее устраивать.