Фото: соцсети Натальи Божук
Новости России

Девушка, чье тело нашли в подмосковном лесу, оказалась начинающей телеведущей

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Одинцово следователи разбираются в гибели 39-летней Натальи Божук, которая, как пишет «КП», оказалась начинающей телеведущей.

«В начале лета москвичка окончила телешколу Останкино. Знакомые говорят, что до этого она работала в индустрии красоты, но в этом году захотела попробовать себя в медиа», — говорится в публикации.

17 июля девушка ушла на прогулку со своей собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь. Спустя пять дней питомца обнаружили случайные прохожие и выложили фото в местные чаты.

Тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Вероятно, смерть наступила в день ее исчезновения — 17 или 18 июля. Сейчас идет расследование по факту убийства. Есть вероятность, что подозреваемый мог покинуть страну.

По данным издания, около полугода назад у Божук появился новый мужчина. Он возил ее отдыхать и красиво ухаживал. Встретила она его после того, как опубликовала у себя в соцсетях пост о том, что ищет любовника, так как старый перестал ее устраивать.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Онколог рассказал о редком раке, погубившем комика Марту Егиазарову в 23 года
Следующая статья
Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Популярные материалы

Происшествия

Атака на Рязань 29 июля 2026 года: что известно к этому часу

В ночь на 29 июля 2026 года Рязанская область подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. В регионе объявили воздушную тревогу, работали сирены и системы противовоздушной обороны.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу и включили сирены

ри объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам.
Происшествия

Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Происшествия

Эксперт рассказал, откуда запустили БПЛА, сбитые в Рязанской области 

В ночь на 28 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области.
Происшествия

Губернатор: В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО

По словам главы региона, во время атаки на одном из предприятий произошло возгорание. Сотрудники экстренных служб находятся на месте происшествия. 
Темы
Новости России

Стала известна личность подозреваемого в убийстве модели из Подмосковья

Подозреваемым в убийстве 39-летней модели Натальи Божук из Ромашково оказался...
Новости России

Жена напавшего на ученого РАН Зезина озвучила новую версию трагедии

Ученый РАН Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального...
Новости России

Онколог рассказал о редком раке, погубившем комика Марту Егиазарову в 23 года

Саркома Юинга, которая привела к смерти 23-летней художницы и...
Новости России

Эксперт расшифровал голосовое сообщение, полученное другом Усольцева

Глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил в...
Новости России

Умерший после драки ученый РАН защищал от вандалов посевы гороха

Мужчины, напавшие на 68-летнего ученого РАН Никиту Зезина в...
Новости России

Продюсер Разин заявил, что не знал о семье певца Юры Шатунова

Агентству РИА Новости стали известны детали иска о наследстве...
Новости России

Дурову грозит пожизненный срок в России

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит пожизненный срок по уголовному...
Новости России

С пропавшей семьей Усольцевых могут проститься особым обрядом

Специалист похоронного дела Петр Федоров рассказал в беседе с...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье