Эксперт рассказал, откуда запустили БПЛА, сбитые в Рязанской области 

В ночь на 28 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области. Как пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, беспилотники могли быть запущены с приграничных территорий Украины — в частности, из Харьковской или Сумской областей.

В Сасовском округе, по данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадал один человек — ему оказана необходимая медицинская помощь. Осколки БПЛА повредили часть квартир в многоквартирном доме.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры: в Касимовском округе — водонапорной башни и линии электропередачи, в Клепиковском округе — вышки сотовой связи. На местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в эту ночь над российскими регионами перехвачены 356 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Липецкой, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской областями, Крымом и другими субъектами РФ.