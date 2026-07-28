Freepik AI
Происшествия

Эксперт рассказал, откуда запустили БПЛА, сбитые в Рязанской области 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 28 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Рязанской области. Как пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, беспилотники могли быть запущены с приграничных территорий Украины — в частности, из Харьковской или Сумской областей.

В Сасовском округе, по данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, пострадал один человек — ему оказана необходимая медицинская помощь. Осколки БПЛА повредили часть квартир в многоквартирном доме.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры: в Касимовском округе — водонапорной башни и линии электропередачи, в Клепиковском округе — вышки сотовой связи. На местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в эту ночь над российскими регионами перехвачены 356 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над Липецкой, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Воронежской областями, Крымом и другими субъектами РФ.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков поручил создать безопасную среду на подходах к школам и детсадам Рязанской области
Следующая статья
В Рязанской области сегодня ожидаются ливни, грозы и град

Популярные материалы

Политика

Лебедев объяснил, зачем ВС РФ бьют по заблокированным в порту судам 

Утром 27 июля суда были атакованы беспилотниками «Герань-4». По данным местных властей, в результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Интересное

Меньше 10 дней до «ядерной» даты: предсказанный Брэдбери роковой день приближается

До даты, предсказанной фантастом 70 лет назад, остались считанные дни. 5 августа 2026 года — день, когда замолкает последний голос человечества. Совпадение или предупреждение?
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Дом Михаила Задорнова в Латвии снесли новые владельцы

После смерти писателя-сатирика в 2017 году недвижимость перешла его первой супруге Велте Задорновой. Однако содержать дом, находясь в Москве, ей оказалось сложно. В 2020 году особняк сначала выставили в аренду, а затем продали.
Темы
Погода

В Рязанской области сегодня ожидаются ливни, грозы и град

Метеопредупреждение опубликовал сайт ГУ МЧС России по региона. 
Новости кино и ТВ

Представлен трейлер семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»

«Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» – вторая часть трилогии по мотивам сказки Александра Волкова.
Политика

Депутат Колесник: ВСУ что-то замышляют

Депутат прямо говорит, что подобные действия носят террористический характер и призваны отвлечь внимание.
Транспорт и дороги

В Сасове водитель электросамоката сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

В результате инцидента ребёнок получил травмы
Культура и события

Александр Бычковский возглавил музей истории молодёжного движения в Рязани

В последние два года специалист занимал пост заместителя директора по маркетингу Рязанского музыкального театра.
Общество

Забота на экране: «Ростелеком» подключил 1,2 миллиона камер домашнего видеонаблюдения

Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет.
Власть и политика

Тоска смертная: губернатор Малков вспомнил моменты своей школьной жизни

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время сегодняшнего заседания правительства региона поднял вопрос о привлекательности экскурсий и походов в культурные учреждения для школьников.
Общество

Павел Малков рассказал, почему в Кальном постоянно отключается свет

По словам главы региона, люди обращаются с вопросами и жалобами уже не только в соцсетях, но и лично подходят к нему на улицах.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье