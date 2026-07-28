Житель Чучковского района получил 6,5 лет колонии-поселении за гибель ребёнка в ДТП

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38‑летнего жителя Чучковского района. Об этом сообщила пресс‑служба прокуратуры Рязанской области.

Государственное обвинение поддержал прокурор Чучковского района Виталий Мартынов. Мужчина признан виновным по п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ — за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека и сопряжённое с оставлением места происшествия, а также за оставление пострадавшего без помощи.

Как установлено в суде, в июле 2025 года подсудимый, лишённый права управления транспортными средствами, на нерегулируемом перекрёстке дорог «Чучково‑Назаровка‑Дубровка» и «Чучково‑Завидово‑Протасьев Угол» не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю самоходного транспортного средства. В результате столкновения ребёнок получил тяжкие телесные повреждения. Водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии, не оказав пострадавшему помощь. Несовершеннолетний скончался в машине скорой медицинской помощи.

С учётом позиции прокурора суд назначил виновному наказание — 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, по иску потерпевшей стороны с осуждённого взыскан моральный вред в размере 2 млн 500 тыс. рублей.