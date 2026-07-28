Мужчина украл велосипед в Касимовском округе, чтобы добраться домой

Полицейские раскрыли кражу велосипеда от дома в селе Дмитриево Касимовского округа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Касимовский» обратился 35-летний житель села Дмитриево и сообщил, что пропал велосипед, который он накануне оставил во дворе дома.

Оперативники уголовного розыска осмотрели усадьбу заявителя, опросили домочадцев и выяснили, что злоумышленник проник во двор, сделав лаз в заборе. Зафиксировав описание пропавшего велосипеда, оперативники начали розыск.

Полицейские, опрашивая местных жителей, узнали, что в вечер кражи в селе в одном из домов было застолье, среди гостей был житель соседнего населенного пункта. Он отправился домой поздно вечером.

Сотрудники полиции проверили маршрут передвижений этого 60-летнего местного жителя и выяснили, что он причастен к краже. Злоумышленника разыскали и задержали. У него в надворной постройке обнаружили похищенный велосипед. Украденное изъяли.

По предварительной информации, 60-летний мужчина, добираясь после застолья домой, случайно увидел чужой велосипед и решил, что на нем будет дорога будет комфортней. Взломав забор, мужчина похитил велосипед и уехал на нем. Спрятав велосипед в сарай, злоумышленник рассчитывал кататься на нем с конца лета, когда все успокоится.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.