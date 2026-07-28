Известный учёный умер после избиения у здания института

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер назвал гибель директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно‑исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никиты Зезина «циничным убийством выдающегося учёного и замечательного человека». Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

По словам парламентария, 13 июля Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они обнаружили детей 8–10 лет на квадроциклах — техника застряла в грязи, а до этого дети ездили по посевам и уничтожали их. Сотрудники центра договорились с родителями детей и решили доставить ребят на УАЗе до института, чтобы передать родным.

Около 18:00 к институту подъехали четыре джипа. Из одного из них вышли несколько мужчин; один из них, представившийся Аркашей, начал избивать Никиту Зезина, нанося удары по голове и телу, затем нападавшие переключились на Александра Шанина, в том числе оскорбляли и плевали в него. В результате полученных травм сердце Никиты Зезина не выдержало.

Вячеслав Вегнер сообщил, что направил заявление на имя Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно расследовать преступление.