Повреждены жилой дом, линии электропередач: губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА в Рязанской области

В ночь на 28 июля над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.

При отражении атаки беспилотников самолётного типа есть повреждения на земле. Наиболее серьёзные — в Сасовском округе. Там повреждена опора линии электропередачи, осколки БПЛА повредили часть квартир в многоквартирном жилом доме. Пострадал человек, ему была оказана медицинская помощь.

В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. Вышку сотовой связи задело в соседнем в Клепиковском округе.

В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб. В 08:55 в Рязани и области объявлен отбой беспилотной опасности.

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