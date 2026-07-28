Пенсию пересчитают с 1 августа некоторым рязанцам 

В августе пенсии работающих пенсионеров в Рязанской области будут увеличены в зависимости от суммы страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год — прибавку получат свыше 285 тысяч жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.

Перерасчет затронет работающих получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Также будет увеличен размер пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет умершего кормильца поступили средства, не учтенные при назначении выплаты.

Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также проактивно будет увеличен размер ежемесячных выплат, установленных за счет средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. В Рязанской области корректировка накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты произведена более 1 тыс. получателям.

«Повышение пенсии будет произведено автоматически на основании данных о страховых взносах, уплаченных работодателем в 2025 году. Работающим пенсионерам не нужно никуда обращаться: в августе они получат увеличенную пенсию в соответствии с установленным графиком выплат», — подчеркнула заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Рязанской области Ирина Шитова.

В отличие от ежегодной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше будет увеличение пенсии.

Чтобы узнать, на сколько увеличится пенсия, необходимо умножить стоимость одного пенсионного коэффициента (утверждается ежегодно) на количество коэффициентов, начисленных пенсионеру, но не более трёх пенсионных коэффициентов. Информацию о накопленных коэффициентах можно найти в выписке из лицевого счета, заказав ее через личный кабинет на портале Госуслуг.

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