Опасность атаки БПЛА в Рязанской области. Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

В Рязанской области ночью вновь объявили беспилотную опасность

Алексей Самохин
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В Рязанской области в ночь на 23 июля вновь объявили беспилотную опасность. Соответствующее предупреждение распространила региональная система РСЧС.

Первое сообщение поступило в 01:48. Жителей региона призвали избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при необходимости обращаться за помощью по телефону 112.

Позже РСЧС дважды сообщила, что режим продолжает действовать. Соответствующие уведомления были опубликованы в 03:46 и 06:39.

На момент публикации предупреждение остается в силе. Информации об отмене режима беспилотной опасности, а также о возможных происшествиях или разрушениях официально не поступало.

Рязанцам рекомендуется сохранять спокойствие, следить за сообщениями официальных источников и соблюдать меры безопасности до получения сигнала об отмене режима.

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