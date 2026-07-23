Глава Крыма рассказал о жертвах ночной атаки ВСУ

В результате ночной атаки на Республику Крым погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения, среди них двое детей. Об этом утром 23 июля сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал руководитель республики.

По словам Аксенова, правительство Крыма окажет семьям погибшего и пострадавших всю необходимую помощь и поддержку.

Другие обстоятельства произошедшего, а также информация о повреждениях объектов инфраструктуры на момент публикации не приводятся. Официальные данные уточняются.