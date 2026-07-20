Прошло уже несколько лет со дня смерти Владимира Жириновского, однако интерес к его заявлениям только растёт. В интернете политика называют «Вовангой», вспоминая прогнозы, которые оказались удивительно точными. Чаще всего в пример приводят его слова о начале специальной военной операции, а также предупреждения о будущем обострении ситуации на Ближнем Востоке. Но внимание сегодня приковано к предсказаниям Жириновского о 2026 годе. Именно этот период он называл временем больших перемен для России и всего мира, пишут журналисты издания «Царьград».

Интерес к подобным заявлениям подогревают и популярные поисковые запросы вроде «предсказания Жириновского о России», «когда закончится СВО по прогнозам», «пророчества о 2026 годе», «предсказания Ванги и Жириновского о будущем России». Архивные записи политика снова активно обсуждают, потому что люди пытаются найти в них истину и ответы на волнующие вопросы.

Предсказание Жириновского о конце СВО в 2026 году

Прославился прогноз лидера ЛДПР о завершении специальной военной операции. По воспоминаниям людей из его окружения, Жириновский считал, что именно 2026 год станет рубежом, после которого конфликт перейдёт в новую фазу. О прогнозах политика рассказывал его бывший помощник Василий Власов. По его словам, Жириновский рассматривал два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Первый вариант предполагал вступление Украины в НАТО. В этом случае, как считал политик, Россия установила бы полный контроль над освобождённой территорией страны, а её западная часть ушла бы под влияние Польши.

Второй сценарий Жириновский называл более вероятным. Согласно этой версии, Украина сохранилась бы как государство, однако без перспектив вступления в Североатлантический альянс и без серьёзного военного потенциала. При этом, по его мнению, за Россией окончательно закрепились бы Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Новороссия.

Когда-то политик сравнил будущее Украины с разделённым тортом. По его словам, большая часть должна была отойти России, а западные территории остались бы под названием Галиция. Именно эти слова многие сторонники Жириновского связывают с его выступлением в Государственной думе в конце 2021 года. Тогда он говорил, что если дипломатия окончательно зайдёт в тупик, события будут развиваться совсем по другому сценарию. Прогноз оказался близок по времени к началу специальной военной операции.

Прогноз Жириновского о будущем НАТО и отношениях России с Западом

Не менее громкими были заявления политика о судьбе Североатлантического альянса. Жириновский считал, что к 2026 году НАТО столкнётся с крупнейшим внутренним кризисом, а отношения России с Европой станут ещё более напряжёнными.

По его мнению, существующая система коллективной безопасности постепенно утратит своё значение. Вместо неё, как полагал политик, со временем может возникнуть новая международная конструкция, в которую войдут Россия, Турция, Иран, Ирак и Сирия.

Говоря о США, Жириновский неоднократно указывал, что Вашингтон постепенно сократит своё влияние в Европе. Он предполагал, что американское руководство сосредоточится на собственном континенте и будет строить тесный союз с Канадой и Мексикой, развивая общее экономическое и политическое пространство.

Архивное видео о союзе России и США вновь обсуждают в Сети

Широкое внимание привлекла ещё одна архивная запись Владимира Жириновского. Видео было сделано во время его поездки в Багдад в 2002 году и спустя годы впервые показано на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». На этих кадрах политик рассуждает о неожиданной перспективе сближения Москвы и Вашингтона. Он говорил, что Европа постепенно теряет своё влияние, а главной западной державой остаются Соединённые Штаты. По его мнению, в будущем Россия и Америка могут начать взаимодействовать, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами.

Жириновский также отмечал, что ни у Москвы, ни у Вашингтона нет по-настоящему надёжных союзников. Поэтому двум крупнейшим державам, как считал политик, рано или поздно придётся искать точки соприкосновения.

План Жириновского до 2050 года: что говорилось о будущем России

После смерти основателя ЛДПР появились сообщения об обнаружении его архивных записей. О существовании такого документа рассказывал вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Согласно опубликованной информации, Жириновский якобы расписал своё видение будущего России на несколько десятилетий вперёд. В этих материалах 2026 год назывался временем завершения активной фазы специальной военной операции. К 2030 году, по мнению политика, Россия должна была стать полностью суверенным государством с одной из самых сильных армий мира.

Далее прогноз становился ещё масштабнее. Жириновский предполагал, что к 2040 году Россия значительно усилит своё влияние, а к середине XXI века завершится глобальное перераспределение мирового порядка. Москва, по его версии, должна была войти в число главных политических центров планеты.

Прогноз Жириновского о Третьей мировой войне

Одним из самых обсуждаемых остаётся и прогноз политика о возможном мировом конфликте. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов ранее напоминал, что Жириновский говорил о серьёзном международном противостоянии уже после 2026 года.

При этом лидер ЛДПР подчёркивал важную деталь. По его мнению, речь не должна была идти о классической ядерной войне.

Политик утверждал, что человечество может столкнуться с локальным конфликтом, в котором будет применено принципиально новое вооружение. Он называл его «гипероружием», способным превзойти по разрушительной силе привычные виды вооружений.

Какие именно государства могли бы оказаться участниками такого конфликта, Жириновский не уточнял. Однако высказывал предположение, что одна из небольших стран юга Европы может серьёзно пострадать в результате применения нового вида оружия.

Стоит отметить, что подобные прогнозы остаются предметом общественных дискуссий и различных трактовок. Они не являются установленными фактами или подтверждёнными сведениями о будущем, а отражают взгляды и оценки самого Владимира Жириновского, которые сегодня продолжают активно обсуждаться.