Киевский режим пытался атаковать днём Рязанскую область

Силы ПВО обезвредили и уничтожили над Рязанской областью вражеские беспилотники. Такой информацией делится Минобороны РФ.

Сообщается, что дроны ВСУ были перехвачены над регионом днём 20 июля с период с 08:00 до 20:00. Количество летательных аппаратов не называется, информация о материальном ущербе и пострадавших не поступала.

Всего, по данным оборонного ведомства, средства ПВО перехватили 161 украинский БПЛА. Кроме Рязанской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, в небе Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

По состоянию на 22:00 20 июля режим беспилотной опасности в регионе отменён.