В Рязанской области составили список растений, которые подлежат уничтожению. Их квалифицируют как опасные. Перечень содержится в проекте постановления правительства региона.

Речь идёт об инвазивных (чежродных) растениях. К ним отнесли борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) и лён ясенелистный/американский (Acer negundo).

Согласно постановлению, эти виды будут искать, уничтожать и предотвращать их дальнейшее распространение. Относится это и к особо охраняемым природным территориям области.

Борщевик Сосновского представляет угрозу как для людей, так и для экологии региона. Главная опасность кроется в его соке, который при попадании на кожу способен вызывать сильнейшие ожоги. Опасен не только сок борщевика, но и его пыльца. Зачастую она становится причиной сильнейших аллергических реакций.

Кроме того, борщевик Сосновского агрессивно захватывает сельхозугодья и природные территории, вытесняя местные виды.

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Что касается американского клёна, он активно внедряется в леса, меняет химию почвы и вытесняет коренные виды. Вред этого растения также проявляется в его аварийности. Американский клён имеет хрупкую древесину, деревья часто падают и наносят материальный ущерб и травмы людям.

С американским клёном, например, активно боролись в ЦПКиО в рамках проведения работ по благоустройству. Многие люди возмутились вырубке деревьев в парке этой зимой. Но, как оказалось, бригады боролись с зарослями опасного американского клёна, который быстро разрастается, создаёт заросли и мешает развиваться другим растениям.