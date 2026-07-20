Экономика и бизнес

Канал RT снял сюжет про участника спецоперации из Рязани, который открыл свой бизнес

Валерия Мединская
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Ветеран СВО из Рязанской области, прошедший программу «СВОй бизнес», развивает собственное дело и стал героем сюжета федерального телеканала RT (Russia Today).

Рязанец Тимофей Попов — участник специальной военной операции и федерального проекта «СВОй бизнес» поделился своей историей с журналистами телеканала RT.

После возвращения к мирной жизни Тимофей решил открыть собственное дело. Идея бизнеса выросла из многолетнего увлечения рыбалкой — сегодня он развивает проект в сфере аквакультуры, используя меры государственной поддержки для предпринимателей.

Проект «СВОй бизнес» помогает участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и членам их семей получить необходимые знания для запуска собственного дела. В Рязанской области программа дополнена обучением с бизнес-тренерами, сопровождением экспертов Центра «Мой бизнес» и наставничеством действующих предпринимателей.

Рязанская область стала пилотным регионом в стране, где стартовал федеральный проект. Программа была разработана по инициативе Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет губернатор Павел Малков.
Поддержку проекту оказывают «ОПОРА России» и Корпорация МСП.

История Тимофея Попова — пример того, как государственная поддержка помогает ветеранам СВО не только адаптироваться к мирной жизни, но и реализовать себя в предпринимательстве, создавая новые проекты в экономике региона.

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