Женщина погибла в ДТП в Касимовском округе, пострадали двое мужчин

ДТП с гибелью человека произошло вчера в Касимовском округе. Подробности трагедии сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

19 июля, примерно в 13:25, в Касимовском округе на 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением 42-летнего жителя города Москвы и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего житель города Касимова.

В результате происшествия 71-летняя пассажирка автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля и 76-летнему пассажиру иномарки.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.