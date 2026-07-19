Бог решает, кому сколько жить? Священник ответил однозначно

На сайте «Азбука веры» пользователи продолжают задавать священникам вопросы на разные темы. Один из вопросов, которые адресовали священнослужителям, касался того, как определяется количество лет, которые проживает человек. Решает ли Бог, сколько прожить тому или иному человеку? Почему кто-то живёт на земле долго, а чья-то жизнь коротка? Изначально каждому отмерено определённое количество лет или же срок земной жизни может меняться по ходу событий?

В этих вопросах с точки зрения православной веры помог разобраться священник Евгений Яганов. По его словам, срок жизни человека не является неизменным числом; он зависит от свободных поступков человека и всегда соотносится с Божественным Промыслом, направленным ко спасению. Представление о заранее отмеренном, фатальном сроке жизни неверно, поскольку оно умаляет значение человеческой свободы и ответственности.

— Наши поступки имеют реальные последствия не только в вечности, но и здесь, на земле. В Священном Писании прямо сказано: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся» (Притч.10:27). Образ жизни, греховные привычки или, наоборот, добродетель — всё это влияет на наше физическое и духовное здоровье, а значит, и на продолжительность земного пути, — приводит отсылку священник.

Сам же промысл Божий — это не жёсткий сценарий, а любящее и премудрое попечение о каждом из нас. Кончина человека наступает в тот момент, который, в перспективе вечности, является наилучшим для его души, исходя из всего пути, который он сам свободно избрал. Для праведника это может быть вершина его духовного роста, а для человека, идущего путём греха, — тот предел, за которым покаяние стало бы уже невозможным.