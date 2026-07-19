Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial
Спорт

Игнатова (Трусова) оценила перспективы первого сезона после допуска российских фигуристов

Алексей Самохин
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Александра Игнатова (Трусова), серебряный призёр Олимпиады-2022, рассчитывает уже в ближайшее время вернуться на международную арену вместе с другими российскими фигуристами. После четырёхлетнего отсутствия отечественные спортсмены получили возможность вновь выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.

Сейчас, по словам фигуристки, всё внимание сосредоточено на подготовке к новому сезону. Как рассказала Игнатова в беседе с «Чемпионатом», её график практически полностью состоит из тренировок. При этом решение ISU спортсменка назвала важным шагом, подчеркнув, что российская команда надеется как можно скорее вернуться на международные старты.

«Готовимся к сезону. В принципе, в жизни сейчас только тренировки, больше ничего. Очень хорошо, что нас допустили. Надеемся скоро поехать на международные старты», — сказала Александра Игнатова.

Напомним, 30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев официально разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это решение открыло возможность возвращения фигуристов на крупнейшие турниры после четырёхлетнего перерыва.

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